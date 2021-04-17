يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الوحدة وجوا في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم السبت 17-4-2021، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

يتطلع نادي الوحدة الإماراتي إلى تعويض خسارة الجولة الأولى عندما يتقابل مع جوا الهندي على ستاد بانديت جواهر لال نهرو، الذي يحتضن مباريات المجموعة الخامسة.

وخسر الوحدة في الجولة الأولى أمام بيرسبوليس بهدفٍ دون رد، في المقابل خطف نادي جوا نقطة من أمام الريان القطري، بعد تعادلهما سلبًا (0-0).

وتذاع مباراة الوحدة وجوا على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA”، بصوت المعلق السعودي “عبد العزيز السبر”، كما تذاع على قناة سبور سبورت التركية المتواجدة على القمر الصناعي تركسات على تردد 10970.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوحدة وجوا في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليوم السبت، الريان القطري مع بيرسيبوليس الإيراني على ذات الملعب، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

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