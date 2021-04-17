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اتحاد الكرة ينقل معسكر المنتخب الأول إلى شبوة

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الاتحاد العام لكرة القدم، نقل معسكر المنتخب الوطني الأول من مدينة سيئون، مدينة عتق بمحافظة شبوة، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لنهائيات كأس العالم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023).
 
ومن المتوقع أن ينطلق معسكر الأحمر بعتق، يوم غدٍ الأحد، حسب اتحاد الكره، وسيشهد المعسكر مشاركة جميع اللاعبين المحليين، فيما سيغيب اللاعبين المحترفين خارجياً على أن يلتحقون بالمنتخب قبل مواجهة بيومين وفقاً للنظام المتبع من قِبل الاتحاد الآسيوي والدولي.
 
هذا وسيتدرب المنتخب في معسكره الداخلي بشبوة على ملعب الشهيد ناصر الخليفي بعتق، وستقام التدريبات على فترتين تحت إشراف المدرب الوطني سامي النعاش وذلك من أجل رفع المعدلات اللياقية للاعبين وتجهيزهم على الوجه الاكمل لمباريات التصفيات.
 
وسيواجه منتخبنا الوطني منتخب السعودية الشقيقة ومنتخب أوزباكستان في إطار الجولتين السادسة والسابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022م  في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023م في الصين، والتي ستجري في الرياض خلال الفترة من 31 مايو وحتى الـ 14 من يونيو المقبلين.
 
ويحتل منتخبنا الوطني المركز الرابع في مجموعته التي تضم كلا من السعودية وأوزباكستان وفلسطين وسنغافورة، برصيد خمس نقاط.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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