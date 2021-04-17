اتحاد الكرة ينقل معسكر المنتخب الأول إلى شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الاتحاد العام لكرة القدم، نقل معسكر المنتخب الوطني الأول من مدينة سيئون، مدينة عتق بمحافظة شبوة، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لنهائيات كأس العالم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023).



ومن المتوقع أن ينطلق معسكر الأحمر بعتق، يوم غدٍ الأحد، حسب اتحاد الكره، وسيشهد المعسكر مشاركة جميع اللاعبين المحليين، فيما سيغيب اللاعبين المحترفين خارجياً على أن يلتحقون بالمنتخب قبل مواجهة السعودية بيومين وفقاً للنظام المتبع من قِبل الاتحاد الآسيوي والدولي.



هذا وسيتدرب المنتخب في معسكره الداخلي بشبوة على ملعب الشهيد ناصر الخليفي بعتق، وستقام التدريبات على فترتين تحت إشراف المدرب الوطني سامي النعاش وذلك من أجل رفع المعدلات اللياقية للاعبين وتجهيزهم على الوجه الاكمل لمباريات التصفيات.



وسيواجه منتخبنا الوطني منتخب السعودية الشقيقة ومنتخب أوزباكستان في إطار الجولتين السادسة والسابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022م في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023م في الصين، والتي ستجري في الرياض خلال الفترة من 31 مايو وحتى الـ 14 من يونيو المقبلين.



ويحتل منتخبنا الوطني المركز الرابع في مجموعته التي تضم كلا من السعودية وأوزباكستان وفلسطين وسنغافورة، برصيد خمس نقاط.

