شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة: أثق في بقاء ميسي معنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، على اقتناعه بأن ليونيل ميسي نجم الفريق سيوقع عقدًا جديدًا للاستمرار مع النادي الكتالوني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي بنهاية الموسم الحالي، ولكن مستقبل اللاعب مع برشلونة لا يبدو محسومًا على الإطلاق في ظل المحاولات القوية من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي لضم اللاعب الأرجنتيني.

ويظل لابورتا حريصًا على إبرام عقد جديد مع ميسي الذي قضى كل مسيرته الكروية في «كامب نو» معقل برشلونة الإسباني.

ومن المقرر أن يلتقى برشلونة اليوم السبت مع أتلتيك بيلباو في نهائي كأس إسبانيا للموسم الحالي.

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وأكد رئيس النادي في تصريحاته بشأن استمرار ميسي: «كل شيء يسير على نحو جيد».

وتابع: «سأفعل كل ما بوسعي في إطار إمكانيات النادي للإبقاء على ميسي، فهو شخص استثنائي وأنا على قناعة أنه يرغب في البقاء مع برشلونة»

ويتصدر صاحب الـ33 عام قائمة هدافي الدوري الإسباني، برصيد 23 هدف، كما صنع 8 أهداف خلال 28 مباراة خاضها مع برشلونة لهذا الموسم.