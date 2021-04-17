شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي والمصري وكأس إسبانيا.. مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم السبت 17-4-2021 عدة مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والمصري وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس ملك إسبانيا.

ويستعرض «المصري اليوم»، خلال السطور التالية، مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

يواجه نيوكاسل يونايتد نظيره وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنقل المباراة قناة bein sports 1 premium في تمام الواحدة والنصف ظهرًا.

وضمن نفس الجولة، يلعب وولفرهامبتون ضد تشيلسي وتذاع المباراة عبر قناة bein sports 1 premium في تمام التاسعة والربع مساء.

بيبنما تأجلت مباراة ساوثهامبتون وكريستال بالاس.

وفي الدوري المصري الممتاز، يواجه بيراميدز نظيره غزل المحلة في تمام التاسعة والنصف مساء، ويذاع اللقاء عبر قناة on time sports 1.

بينما يصطدم تشيلسي مع مانشستر سيتي ضمن منافسات نصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports 1 premium في تمام السادسة والنصف مساء.

ويلتقي برشلونة بنظيره أتلتيك بيلباو في نصف نهائي بطولة كأس إسبانيا، ويذاع اللقاء عبر قناة bein sports 1 premium في تمام التاسعة والنصف مساء.