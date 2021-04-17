شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر الفجيرة» يتوج بلقب الهواة.. و«الصقور» وصيفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الذيد: نزار جعفر

صعد العروبة إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، والأولى في عصر المحترفين بفوزه على الذيد 2-صفر في الأسبوع 21 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والذي ضمِن لأبناء مربح التتويج بلقب الهواة.

كما صعد فريق الإمارات بفوزه الكبير على مسافي 6-صفر.

وقبل جولة من الختام، رفع العروبة رصيده في المركز الأول إلى 43 نقطة مقابل 40 للإمارات، وقد ضمن الأخضر الفجراوي لقب دوري الهواة لتفوقه بفارق المواجهات المباشرة على «الصقور».

أما الإمارات فصعد لكونه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على البطائح الثالث الذي أصبح يملك 37 نقطة بفوزه على العربي 1-صفر، لذلك ستكون الجولة الأخيرة تحصيل حاصل، واحتفالية للصاعدين فقط.

وكان العروبة يحتاج إلى نقطة التعادل للصعود الثاني في تاريخه بعد الأول قبل 29 عاماً، وتحديداً موسم 1991-1992، لكنه حقق الفوز بثلاثية النيجيري فيكتور في الدقيقة 31، وسعيد عبيد "ثنائية"

واحتفل لاعبو العروبة بعد المباراة بالصعود، كما عمّت الفرحة منطقة مربح في الفجيرة احتفالاً بالصعود التاريخي.

من جهته، عاد الإمارات إلى دوري الخليج العربي بعد فوزه الكبير على مسافي بسداسية نظيفة، وسجل أهداف «الصقور» دييجو داسيلفا «هدفين»، وليذييري نيفيس «هاتريك» وخليل الدرمكي.

وستكون عودة الإمارات سريعة إلى «المحترفين» بعدما كان هبط في موسم 2018-2019، وكان يتصدر موسم 2019-2020 قبل أن يتم إلغاء الموسم.

وفي النتائج الأخرى، فاز دبا الحصن على التعاون 3-صفر، والحمرية على مصفوت 2-1.