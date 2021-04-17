شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي:غياب كارتابيا ومشاريبوف مؤثر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

فرض استقلال دوشنبه الطاجكستاني التعادل السلبي على شباب الأهلي في المباراة التي جمعتهماعلى ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى،باعتماد الخصم أسلوب التكتل الدفاعي المحكم طوال المباراة،ورغم السيطرة والأفضلية في الاستحواذ ل «الفرسان» بنسبة 77 %، علاوة على 717 تمريرة بنسبة دقة بلغت 86% مقابل 23 % استحواذاً لاستقلال دوشنبه و222 تمريرة بددقة 68 % إلا أن سفير كرة الإمارات لم يترجم التفوق ميدانياً إلى أهداف في مرمى فريق حديث العهد بالبطولة.

ويلتقي شباب الأهلي منافسه الأبرز الهلال السعودي غداً الأحد على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الجولة الثانية في مواجهة يدخلها الطرفان بحثا عن أول فوز بعدما تعادل كل منهما في الجولة الافتتاحية.

وقال مهدي علي مدرب شباب الأهلي بعد المباراة:خططنا للخروج بنتيجة ايجابية، لكن المنافس لعب بطريقة دفاعية جيدة حالت دون وصولنا لشباكه، وفي الشوط الثاني أجرينا تعديلات لزيادة القوة الهجومية وحصلنا على عدة فرص لكن لم تترجم لأهداف.

وأضاف: «غياب لاعبين مهمين وأساسيين مثل كارتابيا وجلال الدين مشاريبوف أثر على قوة الفريق، وكنا نحتاجهما المباراة الأولى لنا، ففي مباريات معينة تكون الحاجة ماسة إلى الحلول الفردية خاصة عندما يعتمد الفريق المنافس على الدفاع كما حدث من فريق استقلال طاجكستان،وعلينا أن نفكر في المباريات المقبلة والعمل من أجل تحقيق هدفنا في البطولة».