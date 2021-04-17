الغيابات تضرب قطبي الكرة المصرية قبل القمة.. 9 من الأهلي و2 من الزمالك.. وغياب 11 لاعبا عن اللقاء

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي النادي الأهلي أمام نظيره الزمالك، ضمن فعاليات مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي من المقرر إقامته فى التاسعة مساء غدا الأحد، والتي من المقرر إقامتها على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، ويواجه المارد الأحمر أزمة كبيرة خلال مباراة القمة القادمة، في ظل الغيابات الكثيرة التي يواجهها النادي خلال الفترة الأخيرة.



ويتأثر قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ببعض الغيابات خلال القمة المنتظرة بين الفريقين والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي بتحكيم مصري لأول مرة منذ فترة طويلة، خاصة مع المنافسة الساخنة بين الفريقين لم يلجأ من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لطاقم تحكيم مصري نهائيًا وكان يلجأ إليه في حالة واحدة وهي انتهاء المسابقة على أن يكون اللقاء تحصيل حاصل لا قيمة له.

وهناك 7 غيابات بالقلعة الحمراء ومن أهمها محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد هاني وحمدي فتحي وياسر إبراهيم. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



غيابات الأهلي والزمالك عن القمة



ونستعرض في السطور التالية أسباب غياب كل لاعب عن القمة:

محمد الشناوي:

- محمد الشناوي حارس مصر الأول في الوقت الحالي يعاني من فيروس كورونا المستجد، حيث خضع لمسحة أخرى على أن تكون الأخيرة قبل المباراة، ولكن حتى الآن هو خارج مباراة القمة.

علي معلول:

- الدولي التونسي يغيب عن النادي الأهلي منذ بطولة كأس العالم للأندية، حيث لم يشارك إلا في مباراة واحدة فقط وحدث أزمة كبيرة داخل جدران القلعة الحمراء بسبب إصابته ولن يخوض لقاء القمة.

محمد هاني:

- تأكد غياب محمد هاني الظهير الأيمن للقلعة الحمراء عن مواجهة الزمالك بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة، حيث تغيب عن مباراتي سيمبا التنزاني والنصر في كأس مصر.

ياسر إبراهيم:

- يغيب ياسر إبراهيم عن لقاء القمة بعدما اشتكى من العضلة الضامة قبل المشاركة أمام سيمبا التنزاني.



حمدي فتحي:

- تعرض حمدي فتحي للإصابة في الذراع خلال مشاركته مع المنتخب المصري بتصفيات إفريقيا، حيث لم يتحدد نهائيًا حتى الآن مشاركته في أي مباراة.

جونيور أجاي:

- يعاني النيجيري أجايي من إصابة بثقل في العضلة الخلفية، حيث سيعود جناح الأهلي للتدريبات الجماعية في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، أو مطلع مايو المقبل حسبما ذكر سيد عبدالحفيظ.

محمود وحيد:

- محمود وحيد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، ويواصل مرحلة العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للقلعة الحمراء ليغيب عن مباراة القمة.

ويغيب بشكل طبيعي كل من محمد محمود وكريم نيدفيد، نتيجة لعدم انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص بهما بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للأول، وغضروف في ركبة الأخير.

غيابات الزمالك:



إمام عاشور وأحمد عيد:

- تأكد غياب بشكل رسمي من الزمالك عن لقاء القمة كل من إمام عاشور وأحمد عيد بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافهم 12 مباراة، بسبب الفيديو الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر أو فيس بوك وتضمن إساءة للأهلي.

واستعرض موقع «الوطن سبورت»، الأزمات التي يواجهها النادي الأهلي قبل مباراة القمة المقبلة.



أولاـ أزمة الغيابات:

تعرض عدد من لاعبي النادي الأهلي للإصابة خلال الفترة الأخيرة قبل مباراة القمة أمام الزمالك ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويغيب عدد من لاعبي الفريق الأساسيين عن اللقاء على رأسهم التونسي على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد الشناوي الذي لم يتحدد مصيره حتي هذه اللحظة من المشاركة في اللقاء.



بينما يتغيب 7 لاعبين عن لقاء الأهلي في لقاء القمة القادم، وهم محمد الشناوي الذي يخضع لمسحة كورونا غدا السبت والتي تحدد موقفه من المشاركة باللقاء القادم، إضافة إلى علي معلول الظهير الأيسر للفريق وحمدي فتحي، وكذلك محمود وحيد، وياسر إبراهيم، وكذلك جونيور أجاي ومحمود وحيد.

كما تشهد المباراة أزمة مركز الظهيرين الأيسر والأيمن في ظل غياب الثنائي على معلول ومحمد هاني عن المشاركة مع الفريق الأخيرة، مع إشراك أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الذي يشارك مع فريقه فى غير مركزه الأساسي، إضافة إلي أيمن أشرف الذي اعتاد على المشاركة فى مركز قلب الدفاع بجانب بدر بانون خلال الفترة الأخيرة.



ثانياـ أزمة حراسة المرمى:

لازال موقف محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يتحدد حتى هذه اللحظة من المشاركة مع الفريق خلال مباراة القمة القادمة، بعد الإصابة التي لحقت به بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة، وخضوعه لمسحة طبية سيتم الكشف عن نتيجتها غدًا.



ثالثا- تراجع مستوى الفريق:

شهدت الفترة الأخيرة تراجعًا كبيرًا في مستوى النادي الأهلي، وتوجيه جماهير النادي انتقادات لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق رغم تحقيقه نتائج إيجابية إلا أن الأمر على غير مايرام في مستوى اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.