شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كارتيرون للاعبي الزمالك قبل القمة 121؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى مع الزمالك فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد باستاد القاهرة، فى مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الحديث مع لاعبيه قبل ساعات من خوض مباراة القمة، وشدد الجهاز الفنى للأبيض فى اجتماعه الأخير باللاعبين على أهمية تحقيق الفوز من أجل استمرار مزاحمة الأهلى فى الصراع على صدارة الدوري، ووجه لهم رسالة بأن الفوز على الأهلى يساوى 6 نقاط.

القمة 121 سيكون لها أهمية خاصة لأنها ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدورى للموسم الحالي، لاسيما أن فوز الأحمر يجعله يبتعد بالصدارة حال الفوز فى كل مؤجلاته، بينما فوز الزمالك يجعله يضمن البقاء على القمة حتى ولو فاز الأحمر بكل مؤجلاته.

الزمالك يحتل فى الوقت الحالي، صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 33 نقطة جمعها من خوض 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع فى الجدول، برصيد 27 نقطة بعد خوض 11 مباراة.

وأكد كارتيرون للاعبى الزمالك أن الفوز على الأهلى سيجعل الكفة متساوية فى حال فوز الأحمر بكافة مبارياته المؤجلة، ويمنح الأبيض فرصة توسيع الفارق من خلال مواصلة الانتصارات وانتظار سقوط المنافس.

ودرس جهاز الزمالك نقاط القوة والضعف بالأهلى بعد الحصول على بعض المباريات الخاصة بالفريق الأحمر الأخيرة سواء فى الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، لتحديد طريقة لعب الفريق وكيفية إيقاف مفاتيحه الهجومية، والوقوف على نقاط القوة والضعف.