شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعرض على كوبر تدريب الفريق خلفا لـ أروابارينا.. والمدرب يرحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو نادى بيراميدز مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، لتولى مهمة قيادة الفريق فى الفترة المقبلة، وخلافة مواطنه رودلفو أروابارينا الذى أصبح على بعد خطوة من الرحيل بسبب سوء النتائج والأداء.

وحرص مسئولو بيراميدز على "جس نبض" كوبر فى إمكانية تولى مهمة قيادة الفريق، خاصة أن المدرب يفضل دائمًا العمل فى تدريب المنتخبات أكثر من الفرق.

وكشف مصدر مطلع أن كوبر رحب بتولى مهمة قيادة بيراميدز، خاصة بعدما علم بكم النجوم الموجودين فى الفريق وإمكانية تقديم أداء ونتائج مبهرة، فضلاً عن رغبته فى العودة للعمل بمصر.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة قرارًا من إدارة بيراميدز بتوجيه الشكر لأروابارينا مع التعاقد مع مدير فنى جديد يستطيع أن يعيد الفريق للطريق الصحيح.

ويعيش بيراميدز دوامة من التراجع بعد الخسارة من الرجاء المغربى ذهاباً بهدفين دون رد وبثلاثية دون رد فى الإياب بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويواجه فريق غزل المحلة نظيره بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، على استاد غزل المحلة فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى الجولة الثامنة عشرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للمسابقة.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى ثمانية لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.