شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 8 ألقاب تزين مسيرة المقاولون العرب فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة لنادي المقاولون العرب، حيث يعتبر المقاولون صاحب المركز الثالث حصدا للبطولات بعد الأهلي والزمالك.

يرجع تأسيس نادي المقاولون العرب إلى الثلث الأخير من القرن العشرين وتحديداً في عام 1973، حيث تم إشهاره وترجع فكرة إنشائه للمهندس حسين عثمان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب في هذا الحين.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به المقاولون العرب إلى عام 1982 عندما فاز ببطولة الدوري المصري، أما أول لقب أفريقي فيرجع إيضا إلى عام 1982 عندما فاز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس.

وقدم نادي المقاولون أيضاً العديد من النجوم واللاعبين الذين برزوا على الساحة الأفريقية والعالمية وأبرزهم (كريم عبد الرزاق _ أنطوان بيل _ جون أوتاكا _ إسماعيل ديفان _ سمير كمونة _ على شحاتة _ محمد صلاح _ عبد الستار صبري _ محمد النني) وغيرهم.

وحقق المقاولون بطولة الدوري المصري مرة واحدة 1982، وتوج بكأس مصر 3 مرات أعوام: (1990, 1995, 2004)، وحصد السوبر المصري مرة واحدة عام 2004.

أما في فريقيا فحدث ولا حرج، حيث نجح ذئاب الجبل في التتويج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 3 مرات أعوام: (1982، 1983، 1996).

فيما حصد ذئاب الجبل لقب الوصيف ببطولة كأس السوبر الأفريقي عام (1997)، وكذلك كأس العرب أبطال الكؤوس في عام (1991).