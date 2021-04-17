شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يهزم بواليا و"آل محسن" في صراع الهجوم أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على الدفع بمحمد شريف أساسياً في هجوم الفريق خلال مباراة الزمالك المقرر لها غداً في الدوري.

ويمتلك الأهلي أربعة مهاجمين في الفريق، هم مروان محسن والكونغولي والتر بواليا ومحمد شريف وصلاح محسن.

وبات محمد شريف هو الأقرب بنسبة كبيرة للمشاركة أساسياً في قمة الكرة المصرية غداً أمام الزمالك على حساب مروان وصلاح محسن وبواليا ، وأن كان هذا الأمر سيتم حسمه بشكل نهائي في مران الفريق اليوم.

ويختتم الأهلي مساء اليوم إستعداداته لمواجهة الزمالك في الدوري في التاسعة والنصف من مساء غداً ، الأحد، بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

من ناحية أخرى، أوضح حازم الحديدي، وكيل أعمال محمد الشناوي قائد الأهلي، أن نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها الحارس تأجلت حتى الثانية ظهر اليوم السبت، من قبل المعمل الذي أجرى المسحة للشناوي.

وقال الحديدي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن نتيجة المسحة ستظر بعد ظهر اليوم السبت، مشيرا إلى أنه من الصعوبة التكهن بالمسحة قبل ظهور نتيجة العينة التي خضع لها اللاعب، باعتبار أن نتيجة المسحة ستحدد موقف اللاعب من المشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك غدا الأحد.

وكان الحديدي، صرح بأن نتيجة مسحة الشناوي ستظهر بعد الثانية من صباح السبت، وهي المسحة التي ستحدد موقفه من اللحاق بلقاء القمة أو خروجه من الحسابات الفنية، قبل أن تتأجل نتيجة المسحة إلى ظهر السبت.

وأشار الحديدي، إلى أن الشناوي أجرى مسحة طبية أمس، وكان ينتظر ظهور النتيجة بعد منتصف الليل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لحسم موقفه من الانضمام لمعسكر الأهلي في القمة 121 أو خروجه من الحسابات الفنية.