شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي يرد على «تنظيم لاعبيه حفلات جنسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر نادي جالاتا سراي التركي المحترف في صفوفه مصطفى محمد نجم منتخب مصر، بيانًا رسميًا بخصوص الادعاءات التي طالت لاعبيه بتنظيم حفلات جنسية.

إذ نشر الصحفي التركي نفرات ديندار تقريرًا عبر صحيفة «Milliyet»، قال فيه إن مصطفى جنكيز رئيس جالاتا سراي قد أبدى استياءه في اجتماع مجلس الإدارة بسبب سلوكيات لاعبيه.

وطال التقرير الثلاثي ريان بابل، ريان دونك، عمر بايرام لاعبي الفريق التركي.

وأكد التقرير أن جنكيز أبدى استياءه من الحفلات الجنسية المتكررة لـ دونك، وأنه اشتكى أيضًا من عدم تدرب اللاعبين بشكل ملائم بسبب أنشطتهم الليلية.

ليصدر جالاتا سراي مساء الجمعة بيانًا يكذب فيه ما كتب بهذا التقرير، وينتقد بشدة الصحفي ديندار المسؤول عن نشر هذه الأنباء.

وقال البيان: «إن هذه الأنباء تدمر سمعة اللاعبين وتدمر حياة عائلاتهم بدون أي دليل أو وثيقة».

وتابع البيان: «من المحزن أن يطلق شخص مثل هذه الشائعات دون أن يشعر بالخزي عندما ينظر في المرآة».

وواصل البيان: «يجب أن يقوم المجتمع بعزل مثل هؤلاء الأشخاص الذين يروجون هذه الشائعات».

وأتم البيان: «نحيطكم علمًا أن الشخص مروج هذه الأنباء لن يسمح له بدخول أي مؤسسة تابعة لنادي جالاتا سراي كما أننا سنتحرك قضائيًا ضده».

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