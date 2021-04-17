تعرف على موعد برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ستضيف أتلتيك بلباو فريق برشلونة، على ملعب ملعب لا كارتوخا، في نهائي كأس ملك إسبانيا.



وكان بلباو خسر نهائي النسخة الماضية، التي أقيمت قبل أقل من أسبوعين فقط، بهدف دون رد، أمام ريال سوسيداد.

وتنطلق المباراة في تمام 7:30 مساء بتوقيت جرينتش، 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ولن تكون المباراة مذاعة في الشرق الأوسط، لكنها ستكون مذاعة عبر عدة قنوات أوروبية، بينها: Match Football 1 و Premier Sports 1 HD وتلفزيون ليكيب و Telecinco و Match! TV وNove HD Italia.