فيلادلفيا وإمبيد ينهيان سلسلة كليبرز في الدوري الأميركي للمحترفين

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لوس انجليس : سجّل الكاميروني العملاق جويل إمبيد 36 نقطة و14 متابعة، فأوقف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز سلسلة من سبعة إنتصارات متتالية للوس أنجليس كليبرز ثالث المنطقة الغربية 106 103، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

واصبح إمبيد أول لاعب من فيلادلفيا منذ 2006، يسجّل 35 نقطة أو أكثر في ثلاث مباريات تواليا، إذ يتابع حمل العبء الهجومي لفريقه منذ عودته إلى التشكيلة قبل أسبوعين.

وبلغ معدل إمبيد في آخر ست مباريات 30 نقطة زائد 9 متابعات، فيما كانت أفضل أرقامه الأربعاء عندما سجل 39 نقطة و13 متابعة خلال مباراة القمة في المنطقة الشرقية مع بروكلين نتس.

وكان النجم الخارق ألن أيفرسون آخر من سجّل 35 نقطة أو أكثر لفيلادلفيا في ثلاث مباريات مع فيلادلفيا في العام 2006.

وسمع إمبيد بعض الهتافات من الجماهير البالغ عددها 4100 في ملعب ولس فارغو سنتر بسبب بروتوكول فيروس كورونا، تطالب بمنحه جائزة أفضل لاعب في الدوري لهذا الموسم "أم في بي".

قال زميله الأسترالي بن سيمونز "أعتقد ان الفرق لا تعرف كيف تدافع أمامه. أعتقد انه بحق أم في بي هذا الموسم. كان متفوّقاً دوماً، ولا أعرف كيف يمكن ايقافه".

وبفضل نجاحات إمبيد، لا يزال فيلادلفيا الذي حقق فوزه الرابع توالياً، متصدرا ترتيب المنطقة الشرقية مع 39 فوزا و17 خسارة، أمام بروكلين نتس (38 18).

واضاف للفائز التركي فوركان كوركماز 18 نقطة بينها 5 ثلاثيات، فيما سجّل سيمونز 12 نقطة، 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

ولدى الخاسر الذي غاب عنه نجمه كواهي لمباراة رابعة تواليا بسبب اصابة بقدمه اليمنى، سجل بول جورج 37 نقطة، 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

قال مدرب كليبرز تايرون لو "أعتقد أننا قمنا بعمل جيد. في المجمل، أعجبتني كريقة قتالنا وتنافسنا".