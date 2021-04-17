شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتفق على خوض مباراة ودية مع الطلائع يوم 23 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى مع مسئولى طلائع الجيش على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى 23 أبريل الجارى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ، عقب مواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء 22 أبريل الجارى على استاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأتى هذه الودية لتجهيز لاعبى الإنتاج الحربى فنياً وبدنياً لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

فيما يستعد الطلائع لمواجهة أسوان المقرر لها الأول من مايو المقبل بالجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى التاسعة والنصف مساء.

وكان الإنتاج الحربي تعادل مع نظيره فريق سيراميكا بهدف لكل منهما، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد السويس الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم للإنتاج أحمد علي في الدقيقة 21، بينما تعادل صالح جمعة لسيراميكا في الدقيقة 57.

وودع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.

ويرى أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى أنه ستكون هناك صعوبة فى استكمال بطولة الدوري الممتاز لنهايتها هذا الموسم بسبب الارتباطات الكثيرة للأندية والمنتخبات، وقال كشرى: "ستكون هناك صعوبة فى استكمال الموسم الحالى من الدوري وسط كثرة الارتباطات للأندية والمنتخبات، لو الدورى ده كمل سيوثر على الدوري الجديد ، كنا مشتاقين لعودة الكرة فى فترة كورونا الموسم الماضى ولكنها أثرت بشكل كبير على المواعيد".

وأضاف: "سنواجه أزمة أيضًا فى مواعيد فترات القيد خاصة القيد الأفريقى، الطبيعى لازم يكون فى قرار حاسم حتى نعيد انضباط المواعيد بشكل صحيح".

وأكمل: "نسير بصورة طيبة فى الإنتاج الحربى وأثق فى قدرات اللاعبين لانتشال الفريق من عثراته، خاصة أن وضعنا الحالى لا يليق بالإنتاج الحربى كمؤسسة كبيرة".