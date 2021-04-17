شكرا لقرائتكم خبر عن "الميزان" ينتظر لاعبى الإسماعيلى يوميا فى شهر رمضان بفرمان إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلى، خضوع لاعبيه لقياسات الوزن بشكل يومى قبل المران على أن يتم معاقبة أي لاعب يثبت زيادة وزنة بعقوبة مادية حتى يحرص اللاعبين على الحفاظ على لياقتهم البدنية، ويستعد الدراويش لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الحالية فى تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة الإنتاج الحربى، ويرى جلال أن هذا التوقف فرصة كافية لترتيب أوراق فريقه بعد خوض مباراتين أمام سيراميكا ثم المصرى.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى معسكر مغلق بمحافظة الإسكندرية ، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المصرى وذلك بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال سعيا لفرض مزيد من الانسجام والتركيز بين عناصر الفريق.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر الإسماعيلى اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق “21 أبريل” وينتهى يوم 25 من نفس الشهر.

ويتخلل المعسكر وديتان بجانب اقامة تدريبات مكثفة تحضيرا للقاء الإنتاج الحربى مطلع مايو المقبل.

ويتلقى الدراويش فريق فاركو يوم 24 على أن يواجه فى اليوم الذى يليه “يوم 25” منافسه سموحة ويعقبه العودة للإسماعيلية.

وفضل الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب العودة للمحافظة لمدة 24 ساعة ، وذلك ضمن الاستعداد لاستكمال مشواره المحلى.