شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لمهاجمى الزمالك لاستغلال غياب محمد الشناوي عن القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تعليمات خاصة لمهاجمى فريقه، من أجل تنفيذها فى حالة غياب محمد الشناوي عن حراسة عرين مرمى الأهلى فى مباراة القمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى، فى لقاء قمة الدورى، بالتاسعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وطلب كارتيرون من مهاجمى فريقه الاعتماد على التسديد من بعد، مع تكثيف الضغط على مرمى الأهلى فى غياب محمد الشناوي الحارس الأساسى، الذى لم يتحدد موقفه حتى الأن بسبب اصابته بفيرس كورونا، والعمل على الاختراق من الأطراف والوسط، وعدم الانكماش فى وسط الملعب.

وشدد المدير الفنى، على لاعبى فريقه ضرورة العمل على استغلال غياب أحد أهم عناصر المارد الأحمر، وتكثيف الضغط على على لطفى، والذى سيكون تحت ضغط كبير قد يتسبب فى ارتكابه العديد من الأخطاء.

كما حذر باتريس كارتيرون لاعبيه من الاندفاع الهجومى وترك المساحات أمام مهاجمى الأهلى حتى لا تُرد بهجمة مرتدة قد تتسبب فى قلب المباراة رأسًا على عقب.

وقرر الجهاز الفني الانتظام في معسكر مغلق اليوم السبت استعدادا للقاء القمة، حيث رفض المدير الفني للزمالك الانتظام في معسكر مبكر، حيث فضل كارتيرون أن يختتم الفريق تدريباته اليوم في الثالثة والنصف عصرا باستاد القاهرة قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب.