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قصة صور.. بدر بانون والونش يرفعان شعار "ممنوع الاقتراب" من المرمى فى القمة

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القاهرة - سامية سيد - 24 ساعة فقط تفصلنا عن قمة المتعة الكروية بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في مباراة الدوري العام، التي تجمع الفريقين مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يحدد بنسبة كبيرة شكل الصراع على لقب الدوري العام بين الأهلي الذي يدافع عن اللقب، والزمالك الباحث عن مصالحة جماهيره بعد وداع دوري أبطال أفريقيا.

وتقع على خط الدفاع مسئولية كبيرة في المباراة التي تضم نخبة من أبرز النجوم الذين يتميزون بنزعة هجومية قوية، وقادرون على إحداث الفارق في أي وقت مع استغلال أي غلطة دفاعية للمنافس.

ويمثل بدر بانون مدافع النادي الأهلي صمام الأمان بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء في خط الظهر، خاصة مع غياب ياسر إبراهيم، وتحول أيمن أشرف للعب في الجبهة اليسرى بعد غياب علي معلول الذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويتميز بانون بالهدوء والثقة الكبيرة التي تؤهله للثقة الكبيرة التي تضعها عليه جماهير الأهلي، خاصة مع دوره الهام في بناء الهجمات من الخلف دون التشتيت المعتاد من المدافعين.

وعلى الجانب الآخر، يعتبر محمود حمدي الونش أبرز العناصر الدفاعية في خط ظهر الزمالك، والذي تضع عليه جماهير القلعة البيضاء الكثير من الآمال في كونه يمثل الصخرة الدفاعية التي تتحطم عليها طموحات المنافسين.

وبعد تألقه مع منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، يمتلك الونش حافز معنوي كبير لمواصلة التألق أمام الأهلي في مباراة القمة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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