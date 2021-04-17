شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. مصر تهزم تنزانيا بسداسية وتتأهل لدورة الألعاب الأفريقية 87 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 17 أبريل عام 1987 حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على نظيره التنزانى بسداسية دون رد، فى لقاء الإياب بتصفيات دورة الألعاب الأفريقية نيروبى 1987، سجل سداسية الفراعنة جمال عبد الحميد هدفين، وأضاف عماد سليمان مثلهما، وأحرز مجدى عبد الغنى وأيمن يونس هدفا لكل منهما، وتأهل المنتخب الوطنى حينها لنهائيات دورة الألعاب الأفريقية فى نيروبى 1987 وحصد ميداليتها الذهبية.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

ويخوض منتخب مصر خلال الفترة المقبلة عدة تحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة أمم افريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب فى ديسمبر 2021

وتقام بطولة كأس العرب فى ديسمبر المقبل بمشاركة اللاعبين المحليين فقط دون المحترفين خارجيا، ويشارك فيها منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب والسعودية وقطر والصومال والسودان والإمارات واليمن والبحرين والعراق والأردن وسوريا وفلسطين وعمان وموريتانيا وليبيا ولبنان والكويت وجيبوتي وجزر القمر.

تبحث اللجنة التى تدير اتحاد الكرة بجانب إدارة المنتخبات الوطنية بالجبلاية، عن أحد المنتخبات الأفريقية التى لم تتأهل لتصفيات كأس العالم 2022، حتى تنظم مباراة ودية مع المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى فى شهر يونيو وذلك قبل انطلاق التصفيات المونديالية، ويواجه المنتخب الوطنى صعوبة فى مواجهة أحد المنتخبات التى تشارك فى التصفيات المونديالية بعدما حدد الكاف مواعيد الجولة الأولى بالتصفيات أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو المقبل، حيث سيكون المنتخب المنافس مطالبا بالحضور إلى القاهرة أول يونيو والعودة لبلاده قبل موعد الجولة الأولى بالتصفيات ما يهدد بعدم إقامة المباراة.