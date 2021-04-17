شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب باستاد القاهرة الليلة استعدادا لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بـ الأهلي تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لموقعة القمة أمام الزمالك مساء غدا باستاد القاهرة في الدوري المصري ، حيث يتدرب الفريق على ملعب القاهرة اليوم.

واستعاد الأهلي، أكرم توفيق بعدما شارك في مران الفريق الخميس الماضي، وتأكد الجهاز الفني من جاهزية أكرم لمباراة الغد بعدما غادر مباراة النصر التي أقيمت مساء الأربعاء، متأثرًا بكدمة في الذراع، حيث أجرى اللاعب أشعة جاءت نتيجتها مطمئنة، وفقًا لتأكيدات الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق

واستعان بيتسو موسيماني، بآخر 5 مباريات لعبها الزمالك في الدوري المحلي وبطولة إفريقيا من أجل "مذاكرته" جيدة قبل قمة الفريقين الأحد ، وقام الجهاز المعاون لبيتسو موسيماني بتجهيز آخر 5 مباريات خاضها الزمالك في بطولة إفريقيا وكذلك بطولة الدوري من أجل مذاكرة الفريق الأبيض بشكل جيد ومعرفة نقاط القوة والضعف فيه قبل قمة الغد، ويتطلع موسيماني للوقوف على نقاط القوة والضعف في الأبيض من أجل تحقيق الفوز عليه في المباراة.

من ناحية أخرى، أكد مصدر داخل الأهلي، أن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر سيغيب لمدة أسبوعين عن الأهلي بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الماضية ضد سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات لبطولة دوي أبطال إفريقيا، وهي الإصابة التي تسببت في عدم استكماله للمباراة.

وأشار المصدر إلى أن أجايي سيغيب أسبوعين بعدها يخضع لفحص طبي جديد لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه أو الاستمرار في أداء برنامج تأهيلي لحين التعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.