شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحمد بدوي شيخ الحكام عن عمر 86 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي فجر اليوم السبت اللواء أحمد بدوي شيخ الحكام وعضو لجنة الحكام الرئيسية الأسبق عن عمر يناهز 86 عام بعد مشوار حافل في سلك التحكيم استمر لأكثر من 60 عام.

واعتزل اللواء أحمد بدوي التحكيم الدولي عام 1986 ثم انضم للجنة الحكام باتحاد الكرة عام 1988 حتي اعتزل العمل الإداري عام 2013.

وعمل اللواء أحمد بدوى مع رؤساء اللجان حسن فهمى ومحمد حسام وجمال الغندور، ويعد الأب الروحى لأغلب الحكام خلال الثلاثين سنة الماضية.

ويتقدم الخليج 365 بخالص العزاء لأسرة الفقيد ويتمنى لهم الصبر والسلوان.