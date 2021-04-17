شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستدرج بيراميدز اليوم باللقاء المؤجل من الجولة 17 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق غزل المحلة، نظيره بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، على ستاد غزل المحلة فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى الجولة الثامنة عشرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للمسابقة.

ويعيش بيراميدز، دوامة من التراجع بعد الخسارة من الرجاء المغربى ذهاباً بهدفين دون رد وبثلاثية دون رد فى الإياب بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتل غزل المحلة، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى ثمانية لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

وشدد خالد عيد، المدير الفنى لغزل المحلة، على لاعبيه ضرورة الاستفادة بالمباريات المؤجلة لتحسين وضعهم فى جدول الدورى، لاسيما أمام بيراميدز الذى يقدم مستوى متراجع بالفترة الأخيرة، مطالبا بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة الليلة لمواصلة مشوار الزحف نحو المراكز المميزة بجدول المسابقة.

من جانبه طالب الأرجنتينى رودولفو أرباراينا المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لاقتحام المربع الذهبى فى المسابقة مع إغلاق صفحة بطولة الكونفدرالية مؤقتا، مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التى ظهرت فى المباريات الأخيرة للفريق.