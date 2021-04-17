سلبية اختبار "رابيد تيست" الزمالك قبل صدام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الجهاز الطبي لنادي الزمالك، عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين صفوف الفريق قبل مواجهة الأهلي في القمة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي مساء الأحد ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأفاد الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك، أعلن عن سلبية اختبار "رابيد تيست" الخاص بالفريق قبل مباراة الأهلي.

وأشار طبيب الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي، خلو جميع عناصر الفريق من لاعبين وجهاز فني وإداري من فيروس كورونا بعد سلبية الاختبار.