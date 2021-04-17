نهائي كأس الملك وقمة إنجليزية.. تعرف على أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة سواء كانت محلية أو أوروبية، فمن المقرر أن يخوض برشلونة الإسباني نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فريق أتلتيك بلباو.

وتُلعب في السادسة والنصف مساءً، قمة إنجليزية تجمع بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري WE المصري

غزل المحلة وبيراميدز - الساعة التاسعة والنصف مساءً - اون تايم سبورتس1

نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد - الساعة الواحدة والنصف ظهراً - بي إن سبورتس بريميوم 1

وولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد - الساعة التاسعة والربع مساءً - بي إن سبورتس بريميوم 1

نهائي كأس ملك إسبانيا

برشلونة وأتلتيك بلباو - الساعة التاسعة والنصف مساءً.

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي ومانشستر سيتي - الساعة السادسة والنصف مساءً - بي إن سبورتس بريميوم 1

الدوري التركي

جوزتيبي وجالاتا سراي - الساعة السادسة مساءً.

ساسولو وفيورنتينا - الساعة السادسة مساءً - بي إن سبورتس 3

الدوري الألماني

فولفسبورج وبايرن ميونيخ - الساعة الثالثة والنصف عصراً.

باير ليفركوزن وكولن - الساعة السادسة والنصف مساءً.

الدوري الفرنسي

مارسيليا ولوريان - الساعة الخامسة مساءً - بي إن سبورتس 2