شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. سما فاروق حققت 118 ميدالية متنوعة فى رحلتها مع الكانوى والكياك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هى سما فاروق لاعبة منتخب الكانوى والكياك.

تأهلت سما فاروق إلى أولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز الثالث وبرونزية بطولة دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب 2019، سما من مواليد عام 1998، تدرس فى كلية الآداب قسم اللغة التركية بجامعة القاهرة، تحتل سما فاروق المركز الـ 32 عالميا بسباق 200 متر فردى تحت 23 سنة.

بدأت عام 2012 داخل جدران نادي المصري للتجديف، ولم يتجاوز عمرها وقتها 15 عامًا، ومنذ 2012 وحتى 2019 تحقق المركز الأول على الجمهورية.

حققت اللعبة الكثير من البطولات في مسيرتها مع الكانوى وصلت إلى 118 ميدالية متنوعة منها 9 ذهبيات فى البطولات العربية و7 ذهبيات بالبطولات الإفريقية، كما حققت المركز التاسع فى كأس العالم التى اقيمت بالمجر 2021.