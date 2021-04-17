شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أحمد فتحى يسجل للإسماعيلى بطريقة رائعة أمام الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إحدى المباريات التاريخية للإسماعيلي، نجح أحمد فتحى، نجم الدراويش السابق، فى تسجيل هدف رائع فى مرمى الترجى التونسى فى قبل نهائى دورى بطولة أفريقيا فى موسم 2003، وتأهل الإسماعيلى إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه خارج ملعبه على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فى مباراة الإياب بالدور قبل النهائى لدورى الأبطال الأفريقى 2003 باستاد رادس.

الإسماعيلي تغلب بملعبه على الترجى بنفس النتيجة فى مباراة الذهاب ليفوز فى إجمالى نتيجة المباراتين 6-2، وتقدم أحمد فتحى بهدف للإسماعيلى فى الدقيقة 21 قبل أن يضيف عبد الرحمن تراورى الهدف الثانى للإسماعيلى فى الدقيقة 34.

وسجل إسكندر السويح هدف الترجى الذى لعب على أرضه وأمام 45 ألف متفرج من ركلة جزاء فى الدقيقة 42 لكن محمد محسن أبو جريشة عزز فوز الإسماعيلى بالهدف الثالث فى الدقيقة 63 من اللقاء الذى أداره الحكم المغربى محمد القزاز، وتأهل الإسماعيلى للنهائى إلا أنه خسر اللقب أمام أنيمبا النيجيرى.

انضم فتحى للنادى الإسماعيلى فى 2000 واستمر معه نحو 7 سنوات، وشارك فتحى مع الإسماعيلى فى الدورى المصرى الممتاز لستة مواسم متتالية، تبدأ من موسم (2001-2002) حتى موسم (2006-2007) بمجموع 55 مباراة استطاع أن يسجل خلالها 11هدفًا أسهم بها فى فوز النادى بلقب الدورى موسم 2001-2002 للمرة الثالثة فى تاريخه والأخيرة حتى الآن.

وشارك فتحى مع الإسماعيلى أيضاً فى كأس مصر عام 2006 ولعب مباراتين فى تلك البطولة أحرز فيهما هدفين.

كما شارك أحمد فتحى مع الإسماعيلى فى دورى أبطال أفريقيا 2003 بمجموع مباراتين سجل فيهما هدفين، وشارك معهم أيضاً فى كأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2005 فى ثلاث مباريات سجل فيها ثلاثة أهداف، بالإضافة إلى ذلك شارك معهم فى 4 مباريات بدورى أبطال العرب عامى 2004 و2007 سجل خلالها 4 أهداف.