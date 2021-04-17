شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل الليلة معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا اليوم السبت استعدادا لمباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

ويعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق للقاء القمة عقب مران اليوم والتى ستشهد عودة المغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرحيم جنش وعبد الله جمعة وطارق حامد، بعد استبعادهم في لقاء حرس الحدود الأخير في كأس مصر لأسباب مختلفة ما بين الإيقاف والراحة السلبية.

من جانبه، كشف أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الفوز على حرس الحدود في كأس مصر مساء الأربعاء الماضى يعد مهما، خاصة أن الجميع كان في حالة تركيز شديدة، مشددا على أن النتيجة مرضية في ظل غياب العديد من اللاعبين المؤثرين بالفريق. وأضاف نبيه: "الجهاز الفني حاول بكل الطرق فصل الفريق عن مباراة القمة والأجواء الحالية".

كما أشار مدرب الزمالك إلى أن اللاعبين جاهزون على المستوى البدني للفترة المقبلة، موضحا أن الجهاز الفني يحاول بقدر الإمكان منح الشباب فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

وعن عودة أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمود جنش وعبد الله جمعة وطارق حامد، في لقاء الأهلي شدد نبيه على أنها عودة مهمة وإضافة قوية للزمالك.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدف مساء الأربعاء على استاد الجيش في السويس، في دور الـ 32 لكأس مصر، ليتأهل لدور الـ 16 في مواجهة الإسماعيلي.

ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 ولم يهزم حتى الآن.