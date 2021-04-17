منها أزمة حراسة المرمى بعد إصابة الشناوي بكورونا.. تفاصيل 3 أزمات تواجه الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي النادي الأهلي أمام نظيره الزمالك، ضمن فعاليات مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي من المقرر إقامته فى التاسعة مساء غدا الأحد، والتي من المقرر إقامتها على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، ويواجه المارد الأحمر أزمة كبيرة خلال مباراة القمة القادمة، في ظل الغيابات الكثيرة التي يواجهها النادي خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض موقع «الوطن سبورت»، الأزمات التي يواجهها النادي الأهلي قبل مباراة القمة المقبلة.



أولاـ أزمة الغيابات:

تعرض عدد من لاعبي النادي الأهلي للإصابة خلال الفترة الأخيرة قبل مباراة القمة أمام الزمالك ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويغيب عدد من لاعبي الفريق الأساسيين عن اللقاء على رأسهم التونسي على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد الشناوي الذي لم يتحدد مصيره حتي هذه اللحظة من المشاركة في اللقاء.



بينما يتغيب 7 لاعبين عن لقاء الأهلي في لقاء القمة القادم، وهم محمد الشناوي الذي يخضع لمسحة كورونا غدا السبت والتي تحدد موقفه من المشاركة باللقاء القادم، إضافة إلى علي معلول الظهير الأيسر للفريق وحمدي فتحي، وكذلك محمود وحيد، وياسر إبراهيم، وكذلك جونيور أجاي ومحمود وحيد.

كما تشهد المباراة أزمة مركز الظهيرين الأيسر والأيمن في ظل غياب الثنائي على معلول ومحمد هاني عن المشاركة مع الفريق الأخيرة، مع إشراك أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الذي يشارك مع فريقه فى غير مركزه الأساسي، إضافة إلي أيمن أشرف الذي اعتاد على المشاركة فى مركز قلب الدفاع بجانب بدر بانون خلال الفترة الأخيرة.



ثانياـ أزمة حراسة المرمى:

لازال موقف محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يتحدد حتى هذه اللحظة من المشاركة مع الفريق خلال مباراة القمة القادمة، بعد الإصابة التي لحقت به بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة، وخضوعه لمسحة طبية سيتم الكشف عن نتيجتها غدًا.



ثالثا- تراجع مستوى الفريق:

شهدت الفترة الأخيرة تراجعًا كبيرًا في مستوى النادي الأهلي، وتوجيه جماهير النادي انتقادات لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق رغم تحقيقه نتائج إيجابية إلا أن الأمر على غير مايرام في مستوى اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.