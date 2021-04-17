شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يغازل محمد عواد وحارس الزمالك يتحفظ على اللعب لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عواد، حارس مرمي الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي في المباريات، نظرا لوجود تخمة في مركز حراسة المرمي بالفريق، لوجود ثلاثة لاعبين دوليين هم محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، وبالتالي فرص مشاركة الأخير بالمباريات تكاد تكون معدومة، وهو ما كشفت عنه الفترة الماضية وخروجه من الحسابات تماما.
عواد تلقي مفاوضات رسمية من عدة أندية لكن تحفظ على بعضها ورحب بالبعض الآخر، وكانت البداية بتحفظه بالعودة لصفوف الإسماعيلي مرة أخرى، ونفس الأمر بالنسبة لنادي بيراميدز، حيث لا يفضل حارس الزمالك الانتقال لصفوفه، نظرا لمعاناته من نفس أزمة الزمالك لوجود أكثر من حارس مميز حيث يضم بالوقت الحالي شريف إكرامي وأحمد الشناوي والمهدي سليمان.