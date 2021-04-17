شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يغازل محمد عواد وحارس الزمالك يتحفظ على اللعب لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عواد، حارس مرمي الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي في المباريات، نظرا لوجود تخمة في مركز حراسة المرمي بالفريق، لوجود ثلاثة لاعبين دوليين هم محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، وبالتالي فرص مشاركة الأخير بالمباريات تكاد تكون معدومة، وهو ما كشفت عنه الفترة الماضية وخروجه من الحسابات تماما.

عواد بمجرد خروجه من حسابات الزمالك الفنية أصبح مطمعا لأكثر من ناد، في ظل امتلاكه إمكانيات فنية كبيرة، حيث يعد أحد أفضل الحراس المصريين بالوقت الحالي، لكن الوضع الحالي بالزمالك يصعب من مهمته واستمراره لذا أصبح رحيله قريب للبحث عن فرصة جديدة وتجربة كروية تعيديه للمستطيل الأخضر.

عواد تلقي مفاوضات رسمية من عدة أندية لكن تحفظ على بعضها ورحب بالبعض الآخر، وكانت البداية بتحفظه بالعودة لصفوف الإسماعيلي مرة أخرى، ونفس الأمر بالنسبة لنادي بيراميدز، حيث لا يفضل حارس الزمالك الانتقال لصفوفه، نظرا لمعاناته من نفس أزمة الزمالك لوجود أكثر من حارس مميز حيث يضم بالوقت الحالي شريف إكرامي وأحمد الشناوي والمهدي سليمان.

ويرحب محمد عواد بالانتقال لصفوف سيراميكا الذى طلب ضمه في الميركاتو المقبل، خاصة بعد الحديث مع بعض زملائه المتواجدين هناك، والذين أكدوا لحارس الزمالك، أن الأوضاع على ما يرام داخل النادي وسيشعر بالراحة النفسية فور انتقاله لصفوفه.