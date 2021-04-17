شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد محمود يقود زمالك 2003 للفوز علي إنبي وتصدر بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٣، على إنبي بهدف دون رد ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأخير ، بالجولةالتاسعة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

أحرز هدف الزمالك علي ياسر علي بعد عرضية احمد محمود الذي تألق بشكل لافت للنظر في المباراة وقاد فريقه لصدارة الجدول

ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري مدربا عاما وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” مديرااداريا، ومدرب حراس ايمن الطويل، وخالد عبد الرسول علاج طبيعي.

وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده إلى ١٧ نقطة في صدارة الترتيب

وأثني عبدالرؤوف علي اداء لاعبيه أمام انبي وخصوصا احمد محمود وعلي ياسر صاحب الهدف

وأكد المدير الفني علي ان احمد محمود لاعب الفريق سيكون له دور كبير مع الفريق الأول الفترة المقبلة بعد الاستقرار علي تصعيده كأحدافضل وأبرز عناصر الفريق