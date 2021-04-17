شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طائرة الزمالك يغادر إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا بعد اعتذار الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر صباح اليوم السبت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية المقرر انطلاقها غدا.

وأعلن محمد اللقانى المدير الفنى لفريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك عن قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 18 حتى 28 أبريل الجارى بتونس والتى ضمت كلا من: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى، ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة، ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى إستيف هانت بدلا من سيف عابد .

واعتذر فريق الأهلى عن المشاركة فى هذه النسخة بالرغم من أنه حامل لقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره

ويتواجد فريق الزمالك للكرة الطائرة فى وصافة ترتيب الدورى المحلى برصيد 44 نقطة بعد الفوز على القناة فى المؤجلة الأخيرة بنتيجة 3 /0، ويتبقى له لقاء مؤجل أمام سبورتنج .

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدور الثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو المقبل، بعدما نجح الأهلى فى الفوز بقمة الدور الأول بنتيجة 3 /0 على صالة المقاولون العرب.