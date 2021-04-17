شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى فى رمضان (5).. حازم إمام يقتل الأهلى فى أول قمة لـ"جوزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، لقرائه، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم، تحتفظ بذكريات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة، وتبقى تلك المباريات عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.

وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ العريق للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:

حازم إمام يقتل الأهلي في أول قمة لـ"جوزيه"

في قمة كروية رمضانية عام 2001، فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف على الأهلي في قمة الكرة المصرية التي أقيمت بالجولة التاسعة من الدوري المصري، بفضل ثنائية الثعلب حازم إمام.

الزمالك كان في حالة توهج مع المدرب الألماني أوتوفيستر، حيث كان الفريق الأبيض هو حامل لقب الدوري المصري، لكنه كان قد خسر في آخر 4 مباريات قمة قبل تلك المواجهة، محققاً انتصارين وتعادلين.

نجح محمد أبو العلا لاعب وسط الزمالك في الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من حسام غالي بعد 20 دقيقة من عمر اللقاء، وتصدي لتسديدها حازم إمام ليسجل أول أهدافه في مباريات القمة عبر التاريخ لينفجر المدرب أوتوفيستر في فرحة هيستيرية قبل أن يراوغ الحضري ويسجل الهدف الثاني.

وقلص علاء إبراهيم، البديل في الدقيقة الأخيرة من المباراة بتصويبة من داخل منطقة الجزاء ولكنها لم تمنح الأهلي العودة للقاء.

المباراة كانت بداية علاقة مانويل جوزيه مدرب الأهلي مع لقاءات القمة وكانت واحدة من مباراتين فقط خسرهما جوزيه ضد الزمالك في أكثر من 20 مواجهة في 3 ولايات له بالقلعة الحمراء، علما أن الخسارة الثانية جاءت بنفس النتيجة في الدور الثاني لموسم 2003-2004.