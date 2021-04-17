شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم حراس الإسماعيلى هذا الموسم قبل مواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها الأول من مايو المقبل، على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويعول الجهاز الفنى للفريق الأصفر على حراس المرمى لإنقاذ الدراويش، وهنا نرصد أرقام حراس عرين الإسماعيلى قبل مواجهة الإنتاج الحربى فى السطور التالية..

1_محمد صبحى 8 مباريات بواقع 720 دقيقة منى مرماه 11 هدفًا ، كلين شيت مباراتين.

2_محمد فوزى 8 مباريات بواقع 720 دقيقة منى مرماه 11 هدفًا، كلين شيت مباراة.

3_محمد مجدى مبارتان بواقع 180 دقيقة منى مرماه هدفين، كلين شيت مباراة.

واتفق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، على إقامة 4 مباريات ودية استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى تبدأ بمواجهة القناة الأحد المقبل، ثم مع كهرباء الإسماعيلية الإثنين المقبل، ثم يلاقى المريخ البورسعيدى فى 23 إبريل الجارى، ويختتم ودياته بمواجهة شهداء الإسماعيلية فى 24 من الشهر الجارى.

وحدد إيهاب جلال، شروط الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش في جدول الدوري من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.