سلبية "رابيد تيست" الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن سلبية اختبار رابيد تيست الخاص بالكشف عن فيروس كورونا قبل مباراة الأهلي المقرر لها مساء الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد طبيب الزمالك أن النتيجة جاءت سلبية لكل لاعبي الفريق وعناصر الجهاز الفني والإداري قبل المباراة المرتقبة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون الانتظام الدخول في معسكر مغلق اليوم السبت استعدادا للقاء القمة أمام الأهلي المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

ورفض المدير الفني للزمالك الانتظام في معسكر مبكر، حيث فضل كارتيرون أن يختتم الفريق تدريباته اليوم السبت في الثالثة والنصف عصرا باستاد القاهرة قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب.

وتأكد بشكل نهائى إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى العام، فى موعدها فى تمام التاسعة والنصف مساء غد الأحد، على استاد القاهرة الدولى، بعد تمسك اتحاد الكرة بإقامة المباراة فى الموعد المقرر، حفاظا على استقرار مسابقة الدورى العام، وإنهائها فى موعدها المحدد يوم 30 سبتمبر المقبل، فضلا عن الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة فى الموعد المحدد.