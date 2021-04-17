شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية .. قصة أول لقب أبيض فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات سواء الدورى أو الكأس أو دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادي الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

ويرصد ”الخليج 365” في السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد قصة أول بطولة للكونفدرالية الأفريقية يحققها النادي الأبيض عام 2019.

الزمالك حقق أولى ألقابه مع بطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسخة عام 2019، رغم البداية الصعبة ومعاناة الفريق بشدة في دور المجموعات بعدما شهدت أول ثلاث جولات خسارة الأبيض أمام جورماهيا الكيني ثم التعادل مع نصر حسين داي الجزائري والتعادل مع بيترو أتلتيكو الأنجولي ليتوقع البعض وداع الزمالك للبطولة مبكرا.

الدور الثاني من مرحلة المجموعات شهدت انتفاضة زملكاوية بتحقيق الفوز على بيترو أتلتيكو ثم جورماهيا والتعادل مع نصر حسين داي بالجولة الأخيرة ليتأهل الزمالك كأول المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن بطل كينيا صاحب المركز الثاني.

بعد تخطى الزمالك دور المجموعات بصعوبة، ألتقي مع فريق حسنية أغادير المغربى فى دور الـ 8، وتخطى بطل المغرب بالتعادل معه سلبيا في المغرب ذهابا ثم الفوز عليه بهدف نظيف في القاهرة إيابا.

وفى دور نصف النهائي، ألتقي الزمالك مع النجم الساحلى التونسى، وفاز بهدف نظيف ذهابا في القاهرة، ثم تعادل معه سلبيا في تونس إيابا ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية، ويلتقي مع فريق نهضة بركان المغربى، وتنتهى مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح والتي حسمها الأبيض لصالحه ليحسم أول بطولة كونفدرالية في تاريخه.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات .