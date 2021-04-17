كرة سلة.. فوز الزمالك وخسارة الأهلي في المرحلة الأولى بربع نهائي دوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

انطلقت مباريات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة حيث شهدت المرحلة الأولى فوز الثلاثي الزمالك والاتحاد السكندري والجزيرة مقابل خسارة الأهلي من سبورتنج.

البداية من مباراة الزمالك حيث استطاع الأخير التغلب على فريق المصرية للاتصالات بنتيجة (76 - 47).

في المقابل، فاز فريق الجزيرة على منافسه سموحة بنتيجة (88 - 69).

المباراة الثالثة كانت بين فريقي الاتحاد السكندري طلائع الجيش، وفاز الفريق الساحلي بنتيجة (79 - 63).

وفي المباراة الرابعة والأخيرة سقط الأهلي على يد فريق سبورتنج بمقابل (57 - 74).

وتقام مباريات دوري السوبر بنظام BEST OF 5 حيث يحتاج الفريق الفائز للفوز بمباراتين من أجل الصعود للدور التالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الجولة الثانية مساء غدٍ الأحد.