الزمالك: أرسلنا الشكوى لكاف لكنها تأخرت بسبب الترجمة.. واستعدنا عقد مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك بأنهم أرسلوا شكوى بالفعل إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، وقال أنهم يمتلكون فيديو يتهكم فيه شباب الأهلي على الزمالك.

وقال الدردير في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "لدينا فيديو في غرفة الملابس الخاصة بالأهلي وهم يتهكمون على الزمالك بشكل عام، لكن لا يوجد لجنة انضباط في الوقت الحالي لأن اتحاد الكرة قام بحل كافة اللجان باستئناء لجنة الاستئناف".

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات ضد عدد من لاعبي الزمالك بسبب فيديو تم تصويره أثناء توجيه اهانات للنادي الأهلي وعدد من نجومه السابقين.

أما عن الشكوى التي أعلن عنها الزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا، قال الدردير: "قدمنا التظلم بالفعل للاتحاد الإفريقي وهو تأخر لأننا قمنا بترجمته للغتين، وجاري التنسيق مع هاني أبو ريدة من أجل هذا الأمر".

وأشار المتحدث الرسمي للزمالك بأن المدير الفني كان صاحب قرار عدم إقامة معسكر: "كارتيرون لا يفضل إقامة معسكر طويل خاصة في أجواء رمضان، كما أنه يعتبر المباراة مباراة عادية وتساوي 3 نقاط في النهاية".

وفيما يتعلق بما أثير عن عقد مصطفى محمد قال: "عقد مصطفى محمد موجود داخل النادي، لكن بالفعل مسئول سابق حصل على العقد وعندما استقال طلبنا منه العقد وانتهى كل شيء".