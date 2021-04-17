شكرا لقرائتكم خبر عن عقد محمد صلاح مع ليفربول.. رامي عباس يعقد جلسات متتالية لتمديد عقد «مو» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يبحث حاليا لتجديد عقده مع فريقه الإنجليزي خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما أصبح انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل مهدد بالفشل عدم قدرة الناديين الإسبانيين على تمويل صفقة بحجم النجم المصري محمد صلاح.

صورة من موقع ميرور

ووفقا لموقع ميرور البريطاني، يبحث محمد صلاح في الوقت الراهن على تأمين مستقبله، خاصة وأن النجم المصري يعد اللاعب الوحيد الذي هرب من حلمة الرعب المتوقعة بشأن عدد من اللاعبين المتوقع خروجهم من أنفليد بنهاية الموسم، وذلك نظرا لأسباب عديدة منها ثبات مستواه الفني وتسجيله 28 هدفا في مختلف المسابقات.

وأضاف التقرير أن محمد صلاح الذي يملك عقدا ححتى 2023 يبحث تريبات تمديد عقده مع الريدز، خاصة وأنه يعد لاعبا من أربعة يعتبرهم نادي ليفربول هم المستقبل الكروي الذي يعيده بريق ليفربول، فضلا عن أن محمد صلاح سيحصل على عقد طويل المدى.

صورة من موقع ميرور

وأشار التقرير الإنجليزي أن رامي عباس وكيل محمد صلاح يعقد جلسات متتالية مع مايكل إدواردز، المدير الرياضي لفريق ليفربول لإبرام صفقة مالية ضخمة تعكس مكانة النجم المصري محمد صلاح مع فريقه وداخل الدوري الإنجليزي البريميرليج. وأكد التقرير أن ريال مدريد وبرشلونة لن يتمكنا من تمويل صفقة محمد صلاح الصيف المقبل.

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