شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: أثق فى التحكيم المصرى لإدارة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة بإدارة اتحاد الكرة، أنه يثق فى التحكيم المصري الذى سوف يدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى بطولة الدوري الممتاز، وأنه سوف يقوم بإسناد مباراة القمة المقبلة أيضا إلى طاقم حكام محلى.

وأوضح أحمد مجاهد، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أنه تم إرسال خطاب إلى نادي ليفيربول الإنجليزي عقب مباراة جزر القمر لتحديد موقف مشاركة محمد صلاح نجم الفريق ومنتخب مصر مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو القادمة بشكل رسمى.

وأشار أحمد مجاهد إلى أنه تم إلغاء الاجتماع بين رئيسى ناديين الاهلي والزمالك بسبب اعتذار رئيس القلعة البيضاء عن الحضور، وعدم تحديد موقف من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من الحضور أو عدمه.

وتابع رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة أن موقف انطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم القادم صعب للغاية.