شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أعمال محمد الشناوى: تأجيل ظهور نتيجة مسحة اللاعب حتى ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح حازم الحديدي، وكيل أعمال محمد الشناوي قائد الأهلي، أن نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها الحارس تأجلت حتى الثانية ظهر اليوم السبت، من قبل المعمل الذي أجرى المسحة للشناوي.

وقال الحديدي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن نتيجة المسحة ستظر بعد ظهر اليوم السبت، مشيرا إلى أنه من الصعوبة التكهن بالمسحة قبل ظهور نتيجة العينة التي خضع لها اللاعب، باعتبار أن نتيجة المسحة ستحدد موقف اللاعب من المشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك غدا الأحد.

وكان الحديدي صرح بأن نتيجة مسحة الشناوي ستظهر بعد الثانية من صباح السبت، وهي المسحة التي ستحدد موقفه من اللحاق بلقاء القمة أو خروجه من الحسابات الفنية، قبل أن تتأجل نتيجة المسحة إلى ظهر السبت.

وأشار الحديدي إلى أن الشناوي أجرى مسحة طبية أمس، وكان ينتظر ظهور النتيجة بعد منتصف الليل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لحسم موقفه من الانضمام لمعسكر الأهلي في القمة 121 أو خروجه من الحسابات الفنية.