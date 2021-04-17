شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: كهربا في تشكيلة الأهلي الأساسية أمام الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي سيف زاهر، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، يجهز محمود عبدالمنعم "كهربا" لخوض مباراة القمة أمام الزمالك.

وأضاف زاهر خلال تصريحات تليفزيونية:" كهربا سيكون أساسياً في تشكيلة الأهلي بلقاء القمة أمام الزمالك".

ويعاني الأهلي من اصابات عديدة في صفوفه أبرزها لجونيور أجايي وعلي معلول وحمدي فتحي وياسر ابراهيم ومحمد هاني، بالاضافة إلى غموض موقف محمد الشناوي بعد اصابته بفيروس كورونا.

ويلعب الأهلي والزمالك مساء الأحد المقبل بملعب القاهرة الدولي في قمة الكرة المصرية واللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.