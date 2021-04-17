شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك في الدوري .. موعد المباراة والقنوات الناقلة وتشكيل القطبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأهلي والزمالك وجها لوجه الأحد 18-4-2021 ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020- 2021، حيث يسعى الفريقين للفوز بنقاط هذه المباراة خاصة الزمالك المصري الذي يحاول تعويض جماهير عن الإخفاق الأفريقي .

ويبحث عشاق الفريقن والجماهير المصرية بشكل عام على موعد مباراة الأهلى والزمالك والبث المباشر الذي ينقل اللقاء سواء على الشاشة الصغرى أو المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن هذه الكلمات الذي يحاول جمهور الفريقين البحث عليها داخل شبكة جوجل (موعد مباراة الاهلى والزمالك اليوم - موعد مباراة الاهلي والزمالك القادمة - موعد مباراة الاهلى والزمالك اليوم الساعة كام ؟ - موعد مباراة الاهلى والزمالك فى الدورى المصرى - مشاهدة الاهلى والزمالك اون لاين - مشاهدة الاهلي والزمالك بث مباشر - مشاهدة الاهلي والزمالك اليوم - مشاهده الاهلي والزمالك الان - تشكيل الاهلي والزمالك - تشكيل الاهلي والزمالك اليوم)

ترتيب الفريقين في جدول مسابقة الدوري الممتاز

تأتي هذه المواجهة بأهمية كبيرة بسبب ظروف الفريقين فى جدول الدوري العام حيث يتصدر نادي الزمالك بطولة الدوري العام برصيد 33 نقطة حيث شارك قي 14 مباراة ويأتي الاهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة إلا أنه لعب 11 مباراة فقط وتتبقى له 3 مباريات .

موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري 18-4-2021

موعد مباراة الأهلي والزمالك هو يوم الأحد 18 أبريل 2021 على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء 9.30م بتوقيت القاهرة في بث مباشر .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 18-4-2021

تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 .ومن المفترض أن تخصص هذه الشبكة المصري ستديو تحليلي كبير قبل لقاء القمة لمنافشة أبرز النقاط في الفريقين.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك 18-4-2021

علي لطفي

أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام

عمرو السولية – أليو ديانج

طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

محمد شريف

تشكيل الزمالك أمام الأهلي 18-4-2021

جنش

أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي – يوسف أوباما – شيكابالا

مروان حمدي

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