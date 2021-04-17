شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب استبعاد رمضان صبحى من مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب رمضان صبحى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة غزل المحلة فى المباراة المحدد لها التاسعة والنصف من مساء غد السبت على استاد غزل المحلة في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وجاء سبب غياب رمضام صبحى عن القائمة، بسبب إيقاف اللاعب بعد حصوله على ثلاثة إنذارات، ومن المنتظر أن يعود لقائمة بيراميدز المحلية بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى.

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر.

خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - جون أنطوي.