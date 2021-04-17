شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خالدة.. عصام الحضرى يحتفل بركوب العارضة بعد التأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
"مفيش فرحان فالدنيا زى الفرحان ببطولاته".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف أو تحقيق البطولات، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.
بطل الفرحة اليوم هو عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر التاريخى، الذى اعتاد الاحتفال بالانتصارات والبطولات بشكل خاص داخل الملعب، وبات الاحتفال مسجلا باسمه حيث يسارع الحضرى بركوب العارضة والرقص والغناء عليها حاملا "البطيخ".
وكشف عصام الحضرى سر احتفاله بالبطيخ وركوب العارضة عقب البطولات، وقال إن قصة احتفاله بحمل فاكهة البطيخ بعد فوزه في المباريات بدأت عندما أعطاه أحد الجماهير ثمرة منها بعد فوز فريقه السابق الأهلى على غريمه التقليدي نادي الزمالك فى إحدى المباريات.
وأضاف السد العالى أنه بدأ ممارسة لعبة كرة القدم في مركز شباب مدينة كفر البطيخ، التي كانت تبعد عن محافظة دمياط بمسافة 7 كيلومترات، وحكى: "كنت أركض هذه المسافة حتى أرفع لياقتي البدنية، وكنت أغسل ملابسي في الترعة قبل عودتي للمنزل حتى لا يعرف أهلي أنني ألعب كرة القدم".
وتطرق للحديث عن مباراة مصر وغانا فى تصفيات كأس العالم، وبكائه بعد إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية معلنا ثأر الفراعنة من النجوم السوداء بعد سداسية كوماسي: "فرحة الشعب المصري، منذ 8 سنوات لم أصعد على العارضة الأفقية للمرمى حتى احتفل مع الجمهور، احساس لا يوصف، كنت أدافع عن بلدي وأريد وصولها إلى كأس العالم".
وتابع: "مفيش حد يحس بتراب البلد إلا لما يكون في مسئولية واضحة للبلد ولاسم مصر، يجب أن نعرف كشعب أن تراب البلد لازم يتحط على دماغنا من فوق".