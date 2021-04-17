شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خالدة.. عصام الحضرى يحتفل بركوب العارضة بعد التأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

"مفيش فرحان فالدنيا زى الفرحان ببطولاته".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف أو تحقيق البطولات، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.

بطل الفرحة اليوم هو عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر التاريخى، الذى اعتاد الاحتفال بالانتصارات والبطولات بشكل خاص داخل الملعب، وبات الاحتفال مسجلا باسمه حيث يسارع الحضرى بركوب العارضة والرقص والغناء عليها حاملا "البطيخ".