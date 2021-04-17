شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود أحمد علاء فى مواجهة تماسيح النيل بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود مدافعه أحمد علاء المعار من الأهلى فى مباراة أسوان المقرر لها الأول من مايو المقبل بالجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى التاسعة والنصف مساء، وذلك بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب علاء عن مواجهة المصرى البورسعيدى بكأس مصر بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الجونة.

ومنح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة عقب نهاية مباراتهم مع المصرى البورسعيدى فى دور الستة عشر لكأس مصر والتى أقيمت مساء الخميس الماضى على استاد الإسكندرية، وذلك لمنح اللاعبين فرصة الاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم مع أسرهم فى ظل غيابهم الفترة الماضية بسبب معسكر مباراة المصرى، ومن المقرر أن يستأنف الطلائع تدريباته غدا الأحد على ملعبه باستاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة أسوان والمقرر لها الأول من مايو المقبل ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح نادى المصرى في التأهل لدور الثمانية من كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

تقدم المصري عن طريق أحمد جمعة فى الدقيقة 28 من ركلة جزاء وتعادل عمرو جمال للطلائع في الدقيقة 60، وأحز أحمد جمعة الهدف الثانى للمصرى في الدقيقة 91 بعد عرضية جميلة من أحمد شديد قناوى، ويضيف أوستن أموتو الهدف الثالث في الدقيقة 106 لينهى آمال الجيش في العودة.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً غالياً على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، سجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30 وناصر منسى فى الدقيقة 47 وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48 ، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81 وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 17 ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما لعب 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.