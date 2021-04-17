شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. اجتماع إيهاب جلال باللاعبين.. وتأهيل المحمدى ومجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران المسائى منذ قليل، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وكان الجهاز الفنى للفريق بقيادة إيهاب جلال قد قام بتقسيم اللاعبين فى المران الصباحى على مجموعتين، قبل أن ينتظم الجميع فى المران المسائى.

جمعت جلسة مطولة، إيهاب جلال المدير الفنى مع اللاعبين قبل المران استمرت لما يزيد عن نصف ساعة، استهدفت حثهم على تقديم أفضل مالديهم فى المران، سعيا لوصولهم لأفضل جاهزية قبيل استكمال المسابقة.

المران شهد حضور عماد سليمان المشرف على الفريق، والمهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة وخالد القماش مدير قطاع الناشئين.

تم عقد جلسة جمعت بين مصطفى كمال، مدرب حراس المرمى والحارس محمد فوزى بهدف إعادة الثقة للأخير وتحفيزه على استعادة مستواه.

وعلى هامش المران، واصل باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وعبدالله جمعة ومحمد ناصر تدريباتهم التأهيلية.