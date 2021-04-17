شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون VS موسيمانى.. الفرنسى أكثر خبرة من الجنوب إفريقى فى مباريات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الكرة المصرية التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، لمتابعة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع فى مسابقة الدوري المصري.

ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 ولم يهزم حتى الآن.

يأمل كارتيرون في استغلال الغيابات الكثيرة التي يعانى منها الأهلى لحسم المواجهة لصالحه ومواصلة صدارة الدورى، في حين يسعى موسيمانى لخطف المباراة للاقتراب من قمة الجدول ومواصلة تحقيق النتائج المميزة في الدورى والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم.

كارتيرون VS موسيمانى

ويعد الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك أكثر خبرة من الجنوب إفريقي في مباريات القمة، حيث قاد الزمالك في مواجهتين نجح في الفوز بهما على الأهلى، الأولى في السوبر المحلى بركلات الترجيح في الإمارات، والثانية في الدورى وحسمها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالإضافة إلى انسحاب الفريق الأبيض من مواجهة الدور الثانى أمام الأهلى والمعروفة بـ"تعطل الأوتوبيس".

في المقابل، لم يواجه الجنوب إفريقى الزمالك مع الأهلى سوى مباراة واحدة، كانت في نهائي دورى أبطال أفريقيا والمعروف بـ"نهائي القرن"، والتي حسمها الأهلى لصالحه بهدفين مقابل هدف، والتي توج بها بالأهلى للمرة التاسعة في تاريخه.