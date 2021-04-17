شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد رمضان صبحى وعودة بكرى بعد غياب لقائمة بيراميدز أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمته التي تخوض مباراة غزل المحلة والمحدد لها التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت على ستاد غزل المحلة في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر.

خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - جون أنطوي.

وشهدت القائمة عودة عبد الله بكرى بعد غياب طويل بسبب إيقافه من قبل إدارة النادى لمعاقبته، كما عاد أحمد الشناوى حارس المرمى بعد شفاءه من خشونة الركبة، كما شهدت القائمة استبعاد رمضان صبحى.