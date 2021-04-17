شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى حكما لمباراة غزل المحلة وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة غزل المحلة أمام بيراميدز، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، إلى الحكم أحمد حمدي.

يعاون حمدي في إدارة مباراة المحلة وبيراميدز كلاً من حاتم علام ومحمد أبو رحال والحسن النعماني، وحكم فيديو مصطفى مدحت و مرو عايد مساعد حكم فيديو.

يواجه فريق غزل المحلة نظيره بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد غزل المحلة في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للمسابقة.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في ثمانية لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

ويعيش بيراميدز دوامة من التراجع بعد الخسارة من الرجاء المغربى ذهاباً بهدفين دون رد وبثلاثية دون رد في الإياب بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الوقوف دقيقة حداد في مباراة غزل المحلة وبيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف مساء السبت، على الراحل إبراهيم يوسف نجم المحلة ومنتخب مصر السابق، وباقي مباريات الجولة الـ17.

توفى ظهر أمس إبراهيم يوسف لاعب منتخب مصر ونجم غزل المحلة السابق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده باليمن.