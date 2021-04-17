شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يفرض سرية على مران الأهلى قبل القمة 121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، حالة السرية التامة على مران الفريق الأحمر الذي أقيم مساء الجمعة على ملعب مختار التتش، ضمن التحضير لموقعة القمة ضد الزمالك يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

ويحاول موسيماني فرض حالة من الهدوء والتركيز على معسكر الأهلي، من أجل تجهيز وتهيئة لاعبيه جيدا قبل القمة 121، باعتبارها مباراة حاسمة وفاصلة في مشوار الفريق الأحمر نحو تحقيق لقب الدوري للموسم الحالي، والابتعاد بفارق النقاط عن غريمه وأقرب منافسيه الزمالك، حال الفوز في قمة الأحد.

وقرر موسيماني دخول معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل القمة 121 من أجل فرض حالة من التركيز الشديد على موقعة القمة ، في ظل رغبته في التحضير الجيد لهذه الموقعة، وتهيئة اللاعبين جيدا قبل قمة الدوري.

وقرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قال إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل مواجهة فريق الزمالك في الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الحفيظ، أن الفريق دخل في معسكر مغلق بداية من الجمعة وحتى موعد مباراة الزمالك والمقرر لها مساء الأحد المقبل.

وأشار مدير الكرة، إلى أن الجهاز الفني يسعى لفرض حالة من التركيز الفني والذهني على جميع اللاعبين قبل مواجهة الزمالك المهمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك مساء الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي فاز على فريق النصر في آخر مواجهة للفريق الأحمر بنتيجة 2-1 في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.